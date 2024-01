Ridotto in fin di vita dopo un brutale pestaggio in Circumvesuviana. La vittima, un 25enne, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che ha previsto l’asportazione della milza. I suoi aggressori, un 22enne e un 17enne, sono stati individuati e raggiunti da un’ordinanza cautelare: il primo, Bachar Marouane, è stato arrestato con l’accusa di lesioni gravissime e minacce aggravate in concorso; l’altro, invece, minorenne, è stato collocato in comunità.

Botte a 25enne in Circumvesuviana dopo apprezzamenti a una ragazza: fermati gli aggressori

La violenta aggressione si era consumata lo scorso 5 ottobre, all’interno di un treno della circumvesuviana tra Terzigno ed Ottaviano. Il provvedimento è il risultato delle indagini condotte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato San Giuseppe Vesuviano.

Secondo l’ipotesi investigativa, i due indagati avrebbero rivolto apprezzamenti offensivi alla fidanzata del 25enne, per poi picchiarlo con calci e pugni e minacciarlo con delle forbici.

A seguito dell’aggressione, la vittima aveva riportato lesioni gravi alla testa e all’addome. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale del Mare, il giovane – in imminente pericolo di vita – era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza che aveva incluso l’asportazione della milza.