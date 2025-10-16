Operazione dei carabinieri a Boscoreale contro il fenomeno delle e-bike illegali: veri e propri scooter elettrici in grado di raggiungere gli 80 km/h pur non avendo copertura assicurativa e obbligo del casco. Sequestrati 31 veicoli fuorilegge.

Boscoreale, fenomeno bici-scooter illegali. Sequestrate 31 e-bike

Il confine tra scooter e bici elettriche infatti diventa sempre più sottile e corre sul filo dei 25 chilometri orari. Entro questa velocità, salvo modifiche alla batteria e all’impianto di accelerazione, parliamo di e-bike. Oltre i 25 km/h siamo difronte a veicoli da immatricolare, assicurare e per i quali è necessario anche il casco.

I carabinieri del comando provinciale di Napoli da tempo effettuano controlli quotidiani. Dal Vomero a Castellammare, passando per Ischia e Sorrento. Questa volta il dispositivo è arrivato a Boscoreale, cittadina a sud di Napoli. Controlli dove il margine di errore è pari allo zero grazie alla preziosa collaborazione del personale della Motorizzazione civile di Bari, dotata di una piattaforma per le verifiche tecniche.

Oltre al sequestro di 31 e-bike, sono state 134 le sanzioni al codice della strada contestate per un totale di 213mila euro. Le sanzioni sono la mancata copertura assicurativa, la guida senza casco e l’omessa immatricolazione. Tra i mezzi controllati qualcuna era dotata anche di manetta per l’accelerazione, altre arrivavano a velocità vicine agli 80 kmh. Molti dei centauri controllati hanno dichiarato di non conoscere proprio questa limitazione.

Come riconoscere una e-bike a norma da una irregolare?

Assicurati che la potenza del motore non superi i 250 W, e che interrompa l’assistenza del motore quando raggiunge i 25 km/h. Se la tua bici può superare questa velocità senza pedalare, potrebbe non essere conforme. Il motore deve funzionare solo quando pedali, la manetta dell’acceleratore non è prevista. Prima di acquistarla controlla che la bici abbia la marcatura CE di conformità e che sia accompagnata da una Dichiarazione CE di conformità.