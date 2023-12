È un Natale di turismo a Napoli. Sono previsti oltre 400mila arrivi solo a Capodichino e un totale che dovrebbe sfiorare nel mese di dicembre sino all’Epifania le 700.000 presenze.

Boom di turisti a Napoli, sold out per Capodanno: previsti 400mila arrivi da Capodichino

Complice il fine settimana lungo che termina oggi con Santo Stefano, la città partenopea è stata invasa dai turisti provenienti per la maggior parte delle grandi nazioni europee: Spagna, Germania, Francia e Inghilterra.

Secondo il report del Prefetto Michele Di Bari, gli oltre trecento uomini e donne schierati per garantire la sicurezza dei turisti hanno retto la sfida e assicurato tranquillità nelle vie e nei vicoli del turismo e della movida.

Soddisfatte anche le associazioni di commercianti e albergatori che da mesi registrano il tutto esaurito nelle loro attività. Un anno record per Napoli, quello del 2023 tra scudetto e riscoperta delle vecchie tradizioni. Ci si prepara ora a vivere un nuovo weekend caldissimo. Il Capodanno in piazza a Napoli ospiterà Arisa e i The Kolors, quest’ultimi reduci dal loro successo planetario Italo Disco.