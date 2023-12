È emergenza microcriminalità sulla circumvallazione esterna. Diverse le rapine messe a segno in questi giorni pre-natalizi tra Mugnano, Villaricca e Melito. I malviventi colpiscono soprattutto agli incroci semaforici, approfittando del traffico e della confusione negli orari di punta.

Boom di rapine sulla circumvallazione: è allarme tra Mugnano, Villaricca e Melito

Come anticipa Il Mattino, sono diversi gli episodi denunciati dai cittadini ai carabinieri. Per contrastare il fenomeno, i militari dell’Arma della Compagnia di Marano hanno deciso di incrementare i controlli in zona. Il servizio di pattugliamento è stato affidato però a motociclisti in divisa, con l’obiettivo di intercettare ed eventualmente bloccare i rapinatori, che quasi sempre si muovono a bordo di scooter di media o grossa cilindrata.

A favorire i raid criminali anche l’assenza, in zona, di un’adeguata copertura di sistemi di videosorveglianza. In questo modo i criminali possono agire indisturbati, soprattutto agli incroci, usando il solito modus operandi: armati di pistola, infrangono il finestrino del malcapitato automobilista e sotto la minaccia dell’arma lo costringono a consegnare orologi, smartphone o contanti.