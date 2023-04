A partire dal 21 aprile 2023 è possibile accedere alla piattaforma web www.bonusvista.it per richiedere un bonus finalizzato all’acquisto di occhiali e lentine a contatto.

Bonus occhiali e lentine: richieste a partire dal 5 maggio

I beneficiari potranno richiedere il bonus dal 5 maggio. Per ottenere il contributo è necessario avere un ISEE non superiore ai 10mila euro annui ed è destinato a sostenere le persone più indigenti per la tutela della salute della vista. Il “bonus vista” può essere richiesto però una sola volta, per ogni membro del nucleo familiare al quale è riferito l’ISEE.

Il bonus consiste in un voucher di 50 euro per ogni soggetto da spendere entro 30 giorni presso gli esercenti registrati. E’ possibile anche ottenere un rimborso dello stesso importo se si è già proceduto all’acquisto di occhiali da vista o lenti correttive, purché la transazione sia stata effettuata tra il 1 gennaio 2021 e il 4 maggio 2023. L’istanza va presentata entro 60 giorni dall’attivazione della piattaforma digitale, quindi non oltre il 3 luglio 2023. Gli occhiali possono essere anche da sole, purché siano correttivi.

Come ottenerlo

La domanda per il voucher da 50 euro va presentata esclusivamente in via telematica a partire dal 5 maggio accedendo alla piattaforma web www.bonusvista.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS).

Per fare la domanda è necessario disporre di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità con cui si possa documentare ISEE non superiore a 10.000 euro. La piattaforma resterà attiva fino al 31 dicembre 2023.