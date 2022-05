In arrivo bonus internet veloce fino a 300 euro, senza limiti Isee. Si tratta di una misura introdotta nel Piano per le famiglie predisposto dalla società Infratel Italia, in consultazione fino al 31 maggio 2022, dopodiché il programma sarà presentato alla Commissione europea, per poi essere varato con apposito decreto del Mise.

Bonus internet veloce, in arrivo voucher di 300 euro per le famiglie: cos’è e chi ne ha diritto

Al momento il voucher non è ancora operativo, ma lo sarà presto. “L’intervento a favore delle famiglie – si legge sul sito di Infratel Italia – prevede l’erogazione di un voucher del valore di 300 euro, per l’attivazione di servizi ad almeno 30 Mbps di velocità massima in download, realizzati con qualsiasi tecnologia disponibile e fermo restando il principio secondo cui, laddove in un’unità immobiliare sia presente più di una opzione di connettività a banda ultralarga”.

Il bonus finanzierà contratti di connessione di durata fino a 24 mesi di velocità pari almeno a 30 Mbps in download. Questa agevolazione non sarà legato al reddito: chiunque potrà richiedere il voucher, non ci sono quindi limiti per l’Isee.

Le famiglie non potranno ottenerlo soltanto nel caso in cui già dispongano di un contratto ad almeno 30 Mbps di velocità massima in download. Il bonus sarà applicato direttamente dall’operatore quando si procede all’attivazione della linea, in particolare al costo di attivazione (qualora sia previsto) oppure scalato dall’abbonamento mensile.

Come richiederlo

Non dovrebbe servire la richiesta per avere diritto al voucher. Questo, infatti, dovrebbe essere riconosciuto in automatico dall’operatore al momento dell’attivazione del nuovo contratto.