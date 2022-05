In arrivo un bonus di 200 euro per aiutare le famiglie. Il governo Draghi ha approvato il decreto Aiuti, contenente anche la misura di sostegno ai redditi di 28 milioni di italiani. Si tratta di un provvedimento che consentirà di fronteggiare meglio i rincari.

Bonus 200 euro, le categorie dei beneficiari

La misura sarà finanziata con l’aumento della tassa sugli extraprofitti delle grandi aziende energetiche, che sale dal 10 al 25%. Il bonus – che verrà erogato una tantum – potrà essere usufruito solo dai cittadini (compresi i pensionati) che hanno un reddito fino a 35mila euro. Indipendentemente se siano dipendenti pubblici o autonomi.

Anche se per quest’ultimi non è chiaro quale cifra riceveranno, se la stessa oppure una inferiore ai 200 euro. Il ministro dell’Economia Daniele Franco ha invece parlato più genericamente di “trasferimenti capitali di 200 euro per i pensionati e i lavoratori”.

Quando arriva

Sono invece già state stabilite le modalità di erogazione. Per quanto riguarda i pensionati, sarà l‘Inps a elargire il bonus e probabilmente arriverà a partire da luglio.

I lavoratori dipendenti dovrebbero, invece, riceverlo direttamente in busta paga. “Verrà erogato dai datori di lavoro che però recupereranno questa somma al primo pagamento di imposta possibile”, ha chiarito in conferenza stampa il presidente del Consiglio. “Non è che i datori anticipano il contributo e poi non lo rivedono per un anno, viene ristorato al primo pagamento fiscale”, ha sottolineato Draghi. Anche i lavoratori autonomi dovrebbero ricevere il bonus in estate.