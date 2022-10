Arriva bonus genitori separati fino a 800 euro. Il 26 ottobre è stato pubblicato in Gazzeta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dello scorso 23 agosto con “Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento”.

Bonus genitori separati fino a 800 euro: chi può presentare domanda e come ottenerlo

Per ottenere la misura è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. Anzitutto, bisogna avere un reddito inferiore o uguale a 8.174 euro nell’anno in cui si chiede il sostegno. Inoltre, il richiedente deve dimostrare di aver subito una riduzione o un a sospensione dell’attività lavorativa a partire dall’8 marzo 2020 di almeno 90 giorni.

Altrimenti si deve dimostrare di aver avuto un calo del reddito di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020. Inoltre, il bonus sarà erogato esclusivamente ai genitori che, tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento o lo hanno ricevuto solo parzialmente

Possono ricevere il bonus sia i padri che le madri separati, l’importante è che il richiedente rispetti i criteri per riceverlo. La cifra verrà erogata mensilmente a ogni richiedente e può arrivare a 800 euro al mese per un totale di 9.600 euro all’anno. Il contributo ha una durata di un anno e sarà erogato anche ai genitori separati di figli maggiorenni portatori di handicap grave.

Per presentare domanda è possibile consulare il sito del Dipartimento per le politiche della famiglia per ottenere maggiori informazioni. il richiedente dovrà, inoltre, includere l’importo dell’assegno di mantenimento e delle somme non pagate. Le modalità per effettuare la richiesta saranno definite con un avviso ad hoc, pubblicato nei prossimi giorni.