Bonus da 150 euro in arrivo: le prime categorie che riceveranno i soldi

Il bonus da 150 euro è sempre più vicino per tutte le categorie che ne hanno diritto. Il pagamento dovrebbe arrivare nel mese di novembre ma non per tutti. Basta pensare che, ad esempio, partite Iva, cococo e non solo stanno ancora aspettando il bonus 200 euro. Quello che a pensionati e dipendenti è arrivato a luglio.

Bonus 150 euro: a chi spetta

Il contributo una tantum è destinato a tutte quelle famiglie hanno un reddito inferiore a 20mila euro l’anno. L’aiuto riguarda per tutte le categorie di lavoratori, ma il sistema di richiesta e di erogazione cambia radicalmente in base alla tipologia di contratto.

Dipendenti e pensionati, ad esempio, non devono compilare alcuna domanda, a loro arriverà in automatico così come già successo lo scorso luglio. Discorso diverso per partite Iva, cococo, stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo.

Bonus 150 euro: quando arriva

I soldi dovrebbero arrivare nel mese di novembre anche se non c’è ancora una data precisa. I primi a riceverlo saranno i pensionati, i lavoratori dipenditi, lavoratori domestici che hanno già presentato la domanda per il bonus 200 euro, percettori di reddito di cittadinanza.

Ai pensionati dovrebbe arrivare già con l’assegno del primo novembre, mentre ai dipendenti in busta paga. Stesso discorso vale per i percettori di reddito, a cui arriverà cumulato insieme all’aiuto. Per tutti gli altri, invece, la data del pagamento è una grande incognita.