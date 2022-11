Il Governo Meloni potrebbe allargare la platea dei beneficiari del bonus sociale per aiutare più famiglie in difficoltà a causa dell’aumento delle bollette.

Bonus bollette esteso a più famiglie: sale la soglia dell’Isee

Sul tavolo, però, ci sono ancora diverse ipotesi. Come riporta Il Messaggero, la prima è l’aumento della soglia Isee per ottenere lo sconto diretto in bolletta di circa il 30%. Ad oggi questa riduzione spetta a chi ha un Isee massimo di 12mila euro, ma è probabile che venga alzato il tetto a 15mila euro. In questo modo il bonus sociale arriverebbe ad altre 600mila famiglie.

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di introdurre anche per il bonus sociale il quoziente familiare, già utilizzato nel decreto aiuti-quater per il nuovo superbonus del 90%. Se la famiglia comprende, ad esempio, due persone, il coefficiente da applicare sarebbe pari a 2 e il reddito per ottenere il bonus salirebbe a 30mila euro. Con la presenza di un figlio a carico, invece, il reddito dovrebbe essere diviso per 2,5.

Gli sconti in bolletta

Gli sconti sulle bollette dovrebbero basarsi sulla composizione del nucleo familiare, almeno per quanto riguarda la corrente elettrica. Per quanto concerne il gas, invece, verranno tenute in conto anche le aree climatiche del Paese.

Nei primi tre mesi del 2023, dunque, le famiglie con uno o due componenti potrebbero avere un risparmio di 264 euro per la bolletta della luce. Un nucleo familiare composto da quattro persone, invece, potrebbe risparmiare anche 378 euro.

Per il gas, invece, va considerata la zona climatica in cui risiede la famiglia. Le fasce A e B, considerate dal clima più mite, potrebbero risparmiare 276 euro. Chi si trova in zona F, con le temperature più rigide, potrebbe ottenere uno sconto anche fino a 1.436 euro.