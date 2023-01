Si potrà richiedere anche nel 2023 il bonus asilo nido, la misura erogata come contributo economico ai genitori per i figli in età da asilo. È bene ricordare che la domanda può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato per questi casi: pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (“Contributo asilo nido”), oppure per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).

Bonus asilo nido 2023, a chi spetta

L’importo del contributo è pari a un massimo di 3mila euro, nell’ipotesi in cui il nucleo familiare abbia un Isee pari a 25mila euro. L’agevolazione arriverà invece a un massimo di 2.500 euro per chi ha Isee fino a 40mila euro e sarà distribuita nel suo importo minimo di 1.500 euro per Isee superiore a 40mila.

Requisiti

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. Fra questi, la cittadinanza italiana, quella Ue, il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, le carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea, carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza Ue, lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, residenza in Italia.

Come presentare domanda

Per quanto riguarda il “Contributo asilo nido”, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene il pagamento della retta. Relativamente al “contributo per forme di assistenza domiciliare”, il richiedente deve avere la stessa residenza del figlio.

La domanda deve essere presentata in via telematica, su alcuni canali. Oppure online, tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un Pin, di una identità Spid o di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto.