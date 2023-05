Bono Vox è a Napoli. Il frontman degli U2 è arrivato nella città partenopea ieri per il suo spettacolo “Stories of Surrender” al teatro San Carlo, che si terrà sabato 13.

Bono a Napoli tra mozzarelle e puparuoli: “Sono allergico solo alla Juve”

Il cantante irlandese ha festeggiato il suo compleanno, che ricadeva nella giornata di ieri, andando a cena da Mimì alla Ferrovia e lo sappiamo perché il ristorante ha postato la foto con il cantautore su Instagram.

“Dopo Sting un altro mostro sacro della musica internazionale stasera ha fatto tappa da Mimì… Il Re della musica #bonovox @u2 festeggia il suo 63esimo compleanno con la famiglia di Mimí alla ferrovia. Ha degustato tutte le tipicità locali e i piatti della tradizione di Mimì alla ferrovia: treccione di mozzarella di bufala, ricottina con confettura di pomodoro, Peperone ‘mbuttunato, friarielli, scarola con olive e capperi. E poi a seguire spaghetti con vongole veraci e candele alla genovese. E per concludere babà e pastiera napoletana”, si legge nel post pubblicato dai titolari del noto locale di via Alfonso D’Aragona.

E quando gli abbiamo chiesto se avesse intolleranze o allergie, ha risposto: “ I’m only allergic to Juventus“! Forza Napoli Sempre!“. I tifosi della squadra partenopea giubilano, un po’ meno quelli della Juventus.

L’email ai fan

Bono ha poi fatto arrivare una email a tutti coloro che andranno a vedere il suo spettacolo al teatro San Carlo: “Faremo un film di questo sogno e vorrei chiedervi aiuto per far prendere vita a questa storia fantastica. Invito voi, i meglio vestiti d’Europa, a venire eleganti per la nostra notte al teatro dell’opera… Se avete solo una t-shirt nera ok, ma se nel guardaroba avete un cappello a cilindro o un frac è il momento di tirarli fuori“.