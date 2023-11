Nuova stangata in autunno per migliaia di famiglie italiane: è di nuovo in aumento il prezzo del gas. La bolletta nel mercato tutelato a ottobre ha subìto rialzi del 12% rispetto al mese precedente. Lo comunica Arera.

Bollette, il prezzo del gas aumenta del 12%: quanto spenderanno in più le famiglie

Il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 43,73 euro/MWh. L’aumento complessivo del 12% per la famiglia tipo per il mese di ottobre è determinato, spiega Arera, dall’incremento della spesa per la materia gas naturale, +7,9%, e dall’aumento della spesa per il trasporto e la gestione del contatore, +4,1%, quest’ultimo legato all’incremento degli oneri di stoccaggio per assicurare la piena funzionalità degli stoccaggi nel periodo di maggior utilizzo.

Rimangono invece invariati gli oneri generali. In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo (novembre 2022 – ottobre 2023) è di 1.457 euro circa all’anno, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 14,4% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (novembre 2021 – ottobre 2022). Sono confermati per ottobre e per tutto il 2023 l’azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento.

L’aumento del 12% delle tariffe deciso oggi da Arera determinerà una maggiore spesa annua per il gas pari a +159 euro a famiglia, portando la bolletta a quota 1.486 euro annui a nucleo nell’ipotesi di prezzi costanti. Lo afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento tariffario disposto dall’Autorità.

Campagna per riduzione consumi

Proprio per contrastare gli aumenti e aiutare gli italiani a risparmiare nei prossimi mesi sulla voce di spesa relativa al gas, il Codacons lancia oggi una campagna di autoriduzione dei consumi adottando alcuni semplici accorgimenti: