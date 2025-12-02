Logoteleclubitalia

Blitz tra Napoli, Salerno e Foggia: smantellata gang delle scommesse online

Sgominata organizzazione specializzata nel settore delle scommesse online. Eseguite diverse misure cautelari nelle province di Napoli, Salerno e Foggia. A condurre il blitz coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno i carabinieri supportati dal Nucleo elicotteri di Pontecagnano e dai Cinofili di Sarno.

Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, riciclaggio, autoriccilaggio, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di fatture per operazioni inesistenti le accuse contestate – a vario titolo – agli indagati, con l’aggravante dell’agevolazione ad assicuazioni di tipo mafioso. I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa convocata per le 11:30 in Procura a Salerno.

