Blitz anti-droga tra Giugliano e Villaricca: in manette due persone. Sotto chiave mezzo chilo di cocaina

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Pasquale De Rosa, 43enne di Villaricca già noto alle forze dell’ordine, e un 58enne incensurato. De Rosa era con il 58enne nei pressi di un noto bar in via Libertà. Addosso una dose di cocaina e 250 euro in contante.

Nella sua auto altre 13 dosi della stessa sostanza, in casa ce n’erano ben 134. E ancora contante e documenti relativi alla contabilità. Nell’appartamento dell’incensurato 7 buste sottovuoto contenenti quasi mezzo chilo di cocaina e materiale vario per il confezionamento. Sono finiti in manette e sono ora in carcere, in attesa di giudizio.