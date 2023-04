Continua incessante il lavoro di controllo e contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Blitz questa mattina degli agenti della Polizia Municipale di Giugliano in Campania diretta dal Col. Luigi Maiello, appartenente all’aliquota di Polizia Giudiziaria coordinata dal Cap. S. Borgese.

Blitz della Municipale a Giugliano, falegnameria sequestrata e titolare denunciato

I caschi bianchi, dopo una serie di controlli, hanno sequestrato i locali di un’attività di falegnameria di oltre 200 mq. in via Appia e denunciato il titolare D.R. di Acerra per violazione agli art.256 e 272 del D.Lgs 152/06. Inoltre sono state elevate sanzioni amministrative per circa 1000 euro.

Le violazioni contestate all’uomo sono: mancata iscrizione alla camera di commercio sezione artigiani, mancata comunicazione sanitaria e gestione e smaltimento illecito di rifiuti.