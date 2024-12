Un’operazione ad ampio raggio condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in vista delle festività natalizie e del Capodanno, ha portato al sequestro di oltre 3 tonnellate di fuochi d’artificio di produzione artigianale, insieme a una vasta quantità di articoli contraffatti o non sicuri, per un totale di oltre 1.400.000 pezzi.

Blitz dei finanzieri nel napoletano: sequestrate 3 tonnellate di fuochi d’artificio illegali

L’operazione, intensificata anche su indicazione del Prefetto Michele di Bari durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha visto impegnati diversi reparti delle Fiamme Gialle, che hanno denunciato 14 persone, di cui 4 arrestate. Tra gli interventi più significativi, i “Baschi Verdi” di Napoli hanno sequestrato a Frattaminore oltre 15.000 articoli esplodenti detenuti illegalmente in un esercizio commerciale, denunciando due responsabili. A Cardito, invece, una ditta individuale gestita da un cittadino cinese è stata trovata in possesso di oltre 121.000 articoli pirotecnici (219 kg) senza licenza, insieme a merce infiammabile. Il responsabile, un 47enne, è stato denunciato.

A Castel Volturno, i finanzieri di Frattamaggiore hanno scoperto un laboratorio illegale allestito in un deposito adiacente ad abitazioni civili. Qui, un 49enne di origine italiana è stato arrestato e sono stati sequestrati oltre 20.000 pezzi artigianali, attrezzature per la fabbricazione e due fusti di polvere pirica purissima, successivamente neutralizzata in sicurezza dal Nucleo Artificieri dei Carabinieri.

Interventi nel vesuviano e a Castellammare di Stabia

Alle falde del Vesuvio, nel comune di Somma Vesuviana, sono stati sequestrati oltre 240 artifizi illegali (“cobra”) e 22 batterie pirotecniche per un totale di 133 kg. Uno dei responsabili è stato arrestato, mentre un secondo individuo è stato denunciato a piede libero. A Castellammare di Stabia, invece, i finanzieri hanno individuato un box contenente 242 petardi artigianali. Il materiale è stato sequestrato e il responsabile denunciato.

Articoli contraffatti e non sicuri: maxi-sequestro nel napoletano

Oltre agli esplosivi, i finanzieri hanno sequestrato nell’area metropolitana di Napoli oltre 1.400.000 articoli contraffatti o non sicuri, tra cui cover per cellulari, accessori per la persona, profumi, abbigliamento e addobbi natalizi. La merce, priva dei requisiti di sicurezza, era destinata alla vendita illegale, approfittando dell’aumento della domanda durante le festività.