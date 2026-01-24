Blitz dei carabinieri nel campo tra Melito e Arzano: sequestrate auto, rame e officina abusiva

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli proseguono con i controlli nei campi rom su tutto il territorio partenopeo. Nella mattinata e nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 23 gennaio, i militari dell’Arma hanno svolto un servizio straordinario ad “Alto Impatto” nell’area metropolitana, con un intervento mirato nel campo rom di via Circumvallazione Esterna 165.

Controlli a Napoli: impiegate decine di unità tra Arma, NOE, Forestali e Polizia Locale

L’operazione ha visto la presenza di decine di carabinieri della Compagnia Stella, affiancati dal Nucleo Carabinieri Forestale, dai militari del NOE, dalla Polizia Locale di Napoli e dal personale dell’ASL veterinaria. Obiettivo dell’attività: contrastare fenomeni di illegalità diffusa e verificare il rispetto delle normative ambientali, edilizie e sanitarie.

120 persone identificate: 68 già note alle forze dell’ordine

Nel corso del servizio sono state identificate 120 persone, di cui 68 risultate già note alle forze dell’ordine. Controllati anche 21 veicoli.

L’intervento si è concluso con 5 persone denunciate per abusivismo edilizio. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela degli animali. Durante le verifiche, 5 cani sono stati sottoposti a controlli sanitari da parte di carabinieri e medici veterinari. Un cagnolino, trovato in gravi condizioni di salute, è stato prelevato e trasferito presso la sede dell’ASL veterinaria di Napoli per le cure necessarie.

Officina abusiva e rifiuti pericolosi: sequestri di rame, batterie e pneumatici

Durante le operazioni i militari hanno scoperto e sequestrato un’officina abusiva, rinvenendo anche numerosi materiali altamente inquinanti: scarti di demolizione edile, pneumatici fuori uso, ma anche 20 chili di rame, schede elettroniche e batterie al piombo, classificati come rifiuti speciali, pericolosi e non. Inoltre, nel campo è stato trovato anche un borsone in tela con all’interno 4 cacciaviti di varie dimensioni e un flex completo di diversi dischi.

Rimossi 21 veicoli abbandonati: molti senza targa

Nel corso dell’operazione, durata diverse ore, sono stati sequestrati e rimossi 21 veicoli abbandonati, la maggior parte dei quali privi di targa.

Bonifica ambientale: l’intervento di Asia all’ingresso del campo

A conclusione dei controlli, la ditta Asia ha effettuato un lungo e complesso lavoro di ripristino e bonifica ambientale all’ingresso del campo, dove l’area risultava completamente occupata da un enorme accumulo di rifiuti.