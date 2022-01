È in corso in queste ore una vasta operazione a Fuorigrotta da parte dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli. I militari dell’arma stanno effettuando controlli e perquisizioni in tutto il quartiere alla ricerca di armi e droga. Nel mirino dei Carabinieri i luoghi più sensibili, negli ultimi giorni al centro di fatti di sangue.

Napoli, carabinieri in azione nel quartiere

Posti di blocco in Via Caio Duilio, via Campegna e nel rione Lauro. Sul posto i nuclei speciali e le unità cinofile che stanno setacciando numerosi edifici e quelle che sono considerate le piazze di spaccio.

Il territorio di Fuorigrotta è stato di recente interessato da uno scontro fra clan, culminato in particolare nel ferimento di Vitale Troncone, considerato al vertice del clan Troncone.