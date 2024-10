Doppia operazione anti-droga dei carabinieri tra Ercolano e Boscotrecase. Sono cinque le persone finite in manette nei due paesi vesuviani.

Arrestati due cugini per droga a Ercolano

A Ercolano è stata individuata dai carabinieri e chiusa un’altra piazza di spaccio. In via Trentola, nella stessa zona dove sono state arrestate 21 persone in un una precedente operazione antidroga i militari hanno osservato di nuovo un via vai sospetto di giovani e giovanissimi.

Il servizio anti-droga approntato ha portato all’arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio del 25enne Ernesto Maiorano, che era già ai domiciliari, e del cugino 24enne Salvatore Montella, pure lui con precedenti.

Quando i carabinieri hanno fatto irruzione dal primo piano sono caduti una serie di involucri: 9 dosi tra crack e cocaina. Nell’appartamento vengono rinvenuti e sequestrati 215 euro in contanti e, nell’atrio del portone, nascoste nelle mura perimetrali ecco diverse dosi già pronte per la vendita al dettaglio per un peso complessivo di 106 grammi di hashish.

Madre, figlio e genero arrestati a Boscotrecase

Blitz antidroga anche a Boscotrecase dei carabinieri della locale stazione che hanno arrestato tre persone: madre, figlio e genero tutti già con precedenti.

I militari hanno perquisito l’abitazione dove si trovavano i tre e lì hanno rinvenuto e sequestrato 4,6 chili di marijuana e un chilo e 300 grammi di hashish. Trovati e sequestrati anche 840 euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento della droga.