Blitz a Scampia, sequestrati più di 5 chili di droga e una pistola Glock

Droga, pistola e munizioni: scatta il maxi sequestro a nord di Napoli. A Scampia, i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno effettuato delle perquisizioni a largo raggio, con il contributo del nucleo cinofili, nel Parco delle Rose, isolato 7. All’interno di un vano di un sottoscala i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola glock calibro 9×19 con due caricatori e 10 colpi.

Trovati anche un altro caricatore e 50 proiettili calibro 9 Nato e diverso materiale per il confezionamento della droga. In una scatola era invece custodita la droga: 4 chili e 250 grammi di hashish, 343 grammi di crack, 4 dosi di cocaina e 288 grammi di cobret. Durante le perquisizioni che sono state estese nell’oasi del Buon Pastore a via Arcangelo Ghisleri, lotto 10, dove i carabinieri hanno trovato un chilo e 687 grammi di hashish e 900 grammi di cocaina.