Nell’ambito di un’operazione volta al contrasto dei traffici illeciti nei comuni vesuviani, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno individuato un deposito di merce contraffatta, arrestando il responsabile: un 40enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine.

Blitz a San Giuseppe Vesuviano: sequestrati 65mila capi contraffatti, droga e migliaia di euro in contanti

L’operazione, condotta dal Gruppo Pronto Impiego, ha permesso di risalire lungo la filiera della contraffazione fino a uno dei principali fornitori dei mercati del falso attivi nel capoluogo campano, tra cui quelli sulla frequentatissima via Toledo e il lungomare Caracciolo.

All’interno del capannone, situato a San Giuseppe Vesuviano, sono stati sequestrati oltre 65.000 capi di abbigliamento contraffatti, tra cui t-shirt, felpe, tute e sneakers, perfettamente riprodotti in termini di materiali, etichette e design. I prodotti imitavano oltre 40 noti brand dell’alta moda, tra cui Gucci, Fendi, EA7 e Louis Vuitton.

Durante il blitz, le Fiamme Gialle hanno inoltre rinvenuto più di mezzo chilo di hashish, suddiviso in panetti, materiale per il confezionamento e la spedizione, oltre a 130.000 euro in contanti, probabilmente provento delle attività illecite.

Il 40enne è stato arrestato in flagranza per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, e denunciato per contraffazione e ricettazione.