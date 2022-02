Operazione a largo raggio anti-droga dei Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. A Licola i militari della tenenza di Quarto hanno perquisito l’abitazione di una 38enne di origine cubana già nota alle forze dell’ordine.

Soldi e droga in casa: arrestata una pusher di 38 anni

In casa trovati 25 grammi di cocaina già suddivise in 45 dosi per la vendita e 5 grammi di crack. Sequestrati anche diverso materiale per il confezionamento della droga e la somma in contante di 1.125 euro ritenuto provento del reato. La 38enne – arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio – è stata condotta al carcere di Pozzuoli in attesa di giudizio.

Arrestato 51enne a Pozzuoli

Prosegue l’attività di controllo da parte dei Carabinieri nella zona. A Monteruscello è stato arrestato un 51enne di Pozzuoli, già noto alle forze dell’ordine, per aver minacciato e puntato un coltello contro il titolare di un bar della zona. L’uomo infatti avrebbe preteso una birra e un caffè senza però pagare la consumazione di entrambe le bevande. Il 51enne non ha fatto in tempo a stappare la bottiglia che i militari lo hanno disarmato, strappandogli l’arma da taglio dalle mani. Dovrà rispondere di tentata estorsione e porto ingiustificato di armi e nel frattempo, in attesa di giudizio, trascorrerà del tempo nel carcere di Poggioreale.