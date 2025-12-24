Blitz a Giugliano, alimenti avariati e operai in nero: locale chiuso e maxi sanzione

Una tonnellata di cibo in cattivo stato di conservazione e lavoratori in nero, chiusa attività a Giugliano. Blitz delle forze dell’ordine nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare e sul rispetto delle norme sul lavoro. Un’operazione congiunta della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano-Villaricca, della Polizia Locale, dell’ASL Napoli 2 Nord e dei tecnici dell’ENEL ha portato alla scoperta di gravi irregolarità all’interno di un esercizio commerciale.

Durante l’ispezione è emersa la presenza di un manufatto abusivo adibito a veranda, realizzato senza le necessarie autorizzazioni. Gli agenti hanno inoltre accertato l’impiego di due lavoratori non in regola.

Oltre una tonnellata di cibo sequestrata

Particolarmente allarmante il risultato dei controlli sanitari: all’interno del locale sono state sequestrate oltre una tonnellata di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, ritenute non idonee al consumo umano e potenzialmente pericolose per la salute pubblica.

Il titolare dell’attività è stato denunciato per la commercializzazione di alimenti non conformi alle normative igienico-sanitarie e per abusi edilizi. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 18.000 euro. Alla luce delle violazioni riscontrate, le autorità hanno disposto la chiusura immediata dell’esercizio commerciale.