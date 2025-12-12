Blitz a Capodimonte, trovati droga e pistola scenica: gemelli in manette

Gemelli nei guai a Capodimonte. Due fratelli di appena 18 anni sono stati arrestati dai carabinieri al termine di una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di droga, un’arma scenica e un coltello, oltre a un violento episodio di resistenza a pubblico ufficiale.

Droga nascosta in casa: sequestrate stecche di hashish

Durante un controllo effettuato dai carabinieri della stazione di Capodimonte, i militari hanno rinvenuto alcune stecche di hashish, occultate all’interno di una scarpiera e su un tavolo della cucina. La perquisizione è poi proseguita nel salone dell’abitazione, dove è stata trovata una replica di una Beretta 92FS priva del tappo rosso, insieme a un coltello a serramanico nascosto nella poltrona.

Minacce ai militari e violenze durante il blitz

I protagonisti della vicenda sono Diego e Francesco Pio De Stefano, gemelli nati nel 2007. Nel corso dell’operazione, la situazione è degenerata: i due giovani avrebbero minacciato i carabinieri, opponendo una forte resistenza. Uno dei fratelli, impugnando un martello, ha iniziato a colpire ripetutamente il proprio scooter, nel tentativo di renderlo inutilizzabile ed evitare il sequestro del mezzo. L’altro, invece, ha colpito con un pugno un carabiniere, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Al termine del blitz, i due gemelli sono stati arrestati in flagranza e successivamente posti agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Dovranno rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.