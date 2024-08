Centro storico di Napoli senza corrente. Black out in Via Duomo Spaccanapoli, oggi pomeriggio, venerdì 16 agosto. Pizzerie, bar e ristoranti sono rimasti senza energia elettrica.

Blackout a via Duomo e Spaccanapoli, pizzerie e ristoranti senza energia

A provocare i disagi sarebbe stato un guasto sulle linee interrate di media tensione nelle zone di Via Duomo e Spaccanapoli. I tecnici dell’Enel sono immediatamente intervenuti e stanno facendo arrivare in zona generatori elettrici per ripristinare l’energia elettrica per poi risolvere il problema.

E-Distribuzione “si scusa per il disagio causato dall’interruzione e garantisce che i propri tecnici lavoreranno senza sosta per ripristinare completamente il servizio elettrico in tutta la zona”.