È il venerdì del Black Friday. Il giorno in cui i consumatori attendono per accaparrarsi l’affare dell’anno. Un appuntamento relativamente giovane nel nostro Paese, ma che in meno di dieci anni ha conquistato negozi, piattaforme online e soprattutto gli italiani.

Black Friday anche in Campania, consumatori a caccia di offerte e occasioni

Mai come quest’anno gli acquirenti arrivano preparati: confrontano prezzi, monitorano le offerte, si muovono tra scaffali fisici e vetrine digitali. Le promozioni non si limitano più alle 24 ore di oggi: è già una maratona di sconti iniziata già nei giorni scorsi e destinata a proseguire fino al Cyber Monday del 1° dicembre 2025.

Il fenomeno arriva dagli Stati Uniti: il Black Friday cade sempre il quarto venerdì di novembre, il giorno dopo il Ringraziamento. Da noi, però, l’evento si è trasformato. Non più un solo giorno, ma si parla di Black Week o addirittura di Black Month. Le offerte ufficiali sono scattate alla mezza notte di oggi, 28 novembre 2025, e si chiuderanno alle 23:59, ma la corsa allo sconto è già iniziata da lunedì.

Otto giorni di promozioni su tutto: tecnologia, viaggi, elettrodomestici, moda e beni di largo consumo. Un’occasione per anticipare i regali di Natale o concedersi qualche acquisto strategico approfittando del picco delle offerte di fine novembre. E per chi oggi non riuscisse a trovare ciò che cerca, niente paura: il prossimo appuntamento è dietro l’angolo, con i saldi di gennaio.