Il piccolo Francesco Pio, vittima dei morsi di due pitbull nella casa dove la madre risiedeva con i fratelli, sarà sepolto nel campo degli angeli del cimitero di Salerno.

Bimbo ucciso da pitbull: stamattina i funerali di Francesco Pio

La dinamica non è ancora completamente chiara, e per chiarire le responsabilità nella morte del bambino di tredici mesi, la Procura di Salerno ha iscritto nel registro degli indagati la coppia di ex coniugi proprietari dei due pitbull, così come tutti coloro presenti nella villetta di Campolongo al momento dell’attacco: gli zii di Francesco Pio e la madre.

È stata proprio quest’ultima a esprimere il desiderio di seppellire il figlio nel cimitero della città, dove riposano altri familiari. La richiesta, portata avanti dal nonno di Francesco Pio, è stata accolta dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Ieri è stata eseguita l’autopsia sul piccolo, mentre stamattina si terranno i funerali presso la chiesa dei Santi Giuseppe e Fortunato, nel comune di Battipaglia. In segno di lutto per la tragedia, il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha dichiarato il lutto cittadino per la giornata odierna.