Una bimba di sei mesi intrappolata in auto sotto il sole cocente. Poteva finire in tragedia e invece a scongiurare il peggio è stato un carabiniere. Il militare dell’Arma ha rotto il vetro con un sasso e ha aperto la macchina traendo in salvo la neonata. E’ successo a Giussano, nel pomeriggio di ieri.

Giussano, bimba di sei mesi intrappolata in auto sotto il sole: salvata dal carabiniere

E’ successo tutto in pochi minuti in piazza Attilio Lombardi. Sono le 17 e 30 di una domenica bollente. La mamma della piccola, una donna di 39 anni, dimentica le chiavi in auto, una Volkswagen Tiguan. Dopo aver sistemato la figlia sul seggiolino posteriore rimane chiusa fuori per l’inserimento automatico della sicura. Scatta l’allarme: la mamma comincia a urlare attirando l’attenzione dei presenti e di un carabiniere. Il termometro segna già più di 30 gradi. Una manciata di minuti trascorsi in un abitacolo incandescente può essere fatale per una neonata.

Quando il militare ha sentito la donna chiedere aiuto, la bimba stava già mostrando i segni di sofferenza per il caldo e ha cominciato a piangere. L’uomo dell’Arma ha prima provato a forzare la portiera, poi ha fatto ricorso all’unica soluzione possibile: ha afferrato un sasso e ha sfondato il finestrino facendo attenzione a non far schizzare le schegge sui sedili posteriori dov’era adagiata la piccola. A quel punto la bimba è stata tirata fuori dall’abitacolo e riconsegnata alle braccia della mamma. Sul posto è intervenuta l’ambulanza: il carabiniere ha riportato ferite e tagli alla mano con una prognosi di 10 giorni. Non desta preoccupazione invece lo stato di salute della piccola.

I precedenti

Non c’è sempre il lieto fine in queste vicende. Due settimane fa un bimbo di pochi mesi è morto a Pittsburgh, negli Stati Uniti, con una temperatura esterna di 33 gradi. Il neonato era stato dimenticato dal papà in un van. In Iran, Sadia, 4 anni, ha perso la vita dopo essersi addormentata in auto: i genitori l’avevano lasciata dormire per andare a una cerimonia funebre. Al ritorno la tragica scoperta. L’abitacolo ha raggiunto nel frattempo una temperatura di 79 gradi uccidendo la bimba per soffocamento.