Bimba di due anni scompare da casa nel salernitano: ritrovata in strada da un passante

Attimi di paura questa mattina a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dove una bambina di circa due anni si è improvvisamente allontanata dalla propria abitazione, facendo temere il peggio alla sua famiglia.

Bimba di due anni scompare da casa: ritrovata in strada da un passante

L’episodio, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, si è risolto in breve tempo grazie al provvidenziale intervento di un cittadino e delle forze dell’ordine. Intorno alle ore 12.40, di oggi sabato 8 febbraio, un uomo di passaggio ha notato la piccola camminare scalza in strada, in lacrime e visibilmente disorientata. Resosi conto del pericolo, il cittadino ha fermato immediatamente la sua auto, ha preso la bambina in braccio e ha allertato i Carabinieri. L’episodio è avvenuto in via Andrea De Hippolitis, nei pressi del supermercato 365.

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe riuscita ad allontanarsi da casa approfittando di una porta d’ingresso lasciata aperta. In pochi istanti, ha percorso circa 50 metri prima di essere fortunatamente notata e soccorsa. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno preso in custodia la minore e, nel giro di due minuti, sono riusciti a rintracciare la madre, la quale ha riconosciuto e riabbracciato la figlia.