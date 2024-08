Bimba di 18 mesi muore in ospedale a Caserta, la Procura chiede autopsia

Non sono ancora note le cause della morte di una bimba di 18 mesi, deceduta nell’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Per questo motivo la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto di effettuare l’autopsia sul corpo della piccola.

La bimba, secondo una prima ricostruzione, era giunta presso il nosocomio “Sant’Anna e San Sebastiano”, con vomito e disidratazione. I suoi parametri erano nella norma ma due giorni dopo le sue condizioni di salute sarebbero improvvisamente precipitate e una grave insufficienza respiratoria l’avrebbe uccisa nel giro di pochi minuti.

La neonata, che viveva a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, era stata accompagnata dai genitori nella struttura il venerdì precedente, il 16 agosto. Il personale sanitario l’aveva sottoposta agli accertamenti di rito ed era stato disposto il ricovero nel reparto di Pediatria.

Domenica mattina, il brusco peggioramento, con grosse difficoltà respiratorie; la piccola era stata visitata dal medico rianimatore e dal cardiologo ed era stato predisposto il trasferimento al al “Monaldi”, ma la bimba era deceduta prima che potesse essere portata nell’ospedale napoletano, verosimilmente stroncata da un arresto cardiocircolatorio.