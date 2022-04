Bianca Balti è una supermodella italiana, tra le più famose a livello internazionale. Ha dichiarato recentemente di aver sofferto molto per la dipendenza dagli uomini incontrati nel corso della sua vita: successivamente, ha poi compreso che era il suo atteggiamento nei confronti dell’amore a portarla a vivere delle relazioni tossiche. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Bianca Balti: chi è, età, altezza, fisico

Bianca Balti è nata il 19 marzo 1984 a Lodi, sotto il segno dei Pesci. Ha 38 anni ed è alta 176 cm. Ha un fisico longilineo ed asciutto, che le ha permesso di intraprendere la carriera da modella.

Dopo avere ottenuto la maturità classica, ha iniziato il lavoro nel mondo della moda a tempo pieno. Nel 2005, ottiene un contratto in esclusiva per la campagna pubblicitaria internazionale per Dolce & Gabbana.

Ha sfilato per le più importanti case di moda, ha prestato la sua immagine a diverse campagne pubblicitarie ed è comparsa sulle copertine di celebri riviste.

Bianca Balti ha sempre mostrato un’acconciatura impeccabile. Dagli esordi fino a oggi è rimasta fedele a se stessa in fatto di make up e capelli, esibendo sempre la sua caratteristica chioma colore castano, con riflessi rame sulle lunghezze.

Bianca Balti: vita privata, compagno, figlie

La Balti ha annunciato di aver deciso di congelare gli ovociti, in quanto “non ha bisogno di un compagno per fare un figlio”. La modella ha voluto agire in questo modo dopo aver compreso di essere stata coinvolta in relazioni tossiche.

Bianca è tornata single nel marzo 2021, dopo una relazione di 3 anni, scegliendo di sottoporsi alla crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, così da poter diventare nuovamente mamma.

La supermodella si è stata sposata nel 2006 con il fotografo Christian Lucidi, con cui ha avuto una figlia nel 2007. La coppia si è separata nel 2010.

Successivamente, è convolata a nozze nel 2017 con il compagno Matthew: i due hanno avuto una bimba nel 2015 ma il loro matrimonio è terminato solo cinque mesi dopo.

Bianca Balti: Instagram

La modella è molto seguita sui social: su Instagram, il suo account ufficiale conta 1 milione e 100mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla vita privata e professionale.