Proclamato lutto nazionale per mercoledì 14, il giorno dei funerali di Stato per Silvio Berlusconi. Lo ha stabilito Palazzo Chigi: il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha appena firmata la disposizione che prevede, inoltre, che da oggi a mercoledì siano esposte a mezz’asta la bandiera italiana e quella dell’Unione europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.

Berlusconi, proclamato lutto nazionale: bandiera a mezz’asta su edifici pubblici

Le esequie verranno celebrate mercoledì alle ore 15 al Duomo di Milano dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Domani, invece, non ci sarà la camera ardente pubblica negli studi televisivi di Mediaset per motivi di ordine pubblico. “Contrariamente a quanto annunciato da indiscrezioni di stampa – fanno sapere fonti Mediaset – per motivi di ordine pubblico non saranno allestite camere ardenti all’interno degli studi televisivi Mediaset né altrove”.

