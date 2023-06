È morto Silvio Berlusconi. L’ex premier era ricoverato da venerdì al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni si sarebbero aggravate nelle scorse ore. Per questo motivo tutti e cinque i figli sono accorsi al San Raffaele.

È morto Silvio Berlusconi: addio all’ex premier

Il leader di Forza Italia si è spento questa mattina intorno alle ore 9.30 all’età di 86 anni. Era ritornato in ospedale per alcuni accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. La situazione poi sarebbe precipitata improvvisamente. Era stato ricoverato una prima volta a inizio aprile per alcune complicazioni respiratorie collegate alla sua malattia. I suoi medici avevano in seguito spiegato che l’ex presidente del Consiglio era malato da tempo e che era sottoposto a chemioterapia.

Nel corso degli ultimi anni Berlusconi aveva avuto diversi problemi di salute e aveva anche subito alcune operazioni piuttosto delicate: tra le più recenti ci fu nel 2016 un intervento al cuore per la sostituzione della valvola aortica, e nel 2019 un’operazione d’urgenza per un’occlusione intestinale. Aveva comunque sempre mantenuto la guida del partito di centrodestra da lui fondato, Forza Italia, e alle elezioni del 25 settembre 2022 era stato eletto senatore, tornando in parlamento dopo nove anni di assenza.