Benevento. Ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra, morendo in strada. Così ha perso la vita un uomo di 51 anni, che è stato trovato ormai esanime sulle scalette che collegano via San Gaetano a via San Filippo. Ne dà notizia Il Mattino.

Benevento, uomo trovato morto in strada: soccorsi allertati dai passanti

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia e i rianimatori della Croce Rossa. Nonostante i tentativi di rianimazione e tutti gli sforzi del personale medico-sanitario messi in atto per strapparlo alla morte, per il 51enne non c’è stato più niente da fare. Era ormai troppo tardi. Pertanto i soccorritori hanno dovuto constare il decesso della vittima.

Oltre ai sanitari, anche i caschi rossi del Comando dei Vigili del fuoco, la Scientifica e gli agenti della Squadra mobile, diretta da Flavio Tranquillo. Rinvenuti anche due bossoli, forse esplosi a salve, che però non sono collegati al decesso dell’uomo. Sul luogo anche il magistrato di turno e i medici legali. Dopo un primo esame esterno e tutti gli accertamenti del caso, la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento per un’eventuale autopsia. Resta quindi da capire se l’uomo sia stato colto da un arresto cardiaco o se la sua morte sia stata provocata da altro.