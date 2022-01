Dramma nella notte a Benevento, muore 16enne. Era in sella al suo scooter in compagnia di un amico e percorrevano il viadotto delle Streghe, nei pressi dello stadio ‘Vigorito’, quando per cause ancora in fase di accertamento il giovanissimo ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato al suolo battendo violentemente la testa sull’asfalto.

Benevento, muore a 16 anni

Ad allertare il 118 sono stati alcuni automobilisti che hanno rinvenuto il corpo e lo scooter vicino al guardrail. Quando i sanitari sono giunti sul luogo dell’incidente per il 16enne non c’è stato nulla da fare. Il giovane era già deceduto. Ferito in modo lieve l’amico.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Benevento per i rilievi del caso e per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio. La salma del 16enne si trova ora nella sala mortuaria dell’ospedale San Pio di Benevento, a disposizione della magistratura per gli esami medico legali.