Benevento campione d’inverno, Giugliano è crisi, vincono Avellino e Casertana

Con la sconfitta nel posticipo del Giugliano nei confronti del Monopoli, si è concluso il 18 ° turno nel girone C che sancisce il primo per quanto non definitivo verdetto della stagione con il Benevento vittorioso a Trapani e campione d’inverno con una giornata d’anticipo. Vola il Monopoli che manda in crisi il Giugliano, colpo della Casertana a Crotone, ok anche l’Avellino, brutto ko per la Cavese.

I risultati del 18° turno

18° turno che vede la vittoria in vetta alla classifica del Benevento con il Trapani grazie alla doppietta di Lanini nel finale, sanniti al giro di boa sicuramente in vetta alla classifica. Vola il Monopoli che continua il suo momento magico battendo anche il Giugliano 1-2 e sale al secondo posto in classifica.

Pareggio per l’Audace Cerignola nel derby con l’Altamura ma resta al terzo posto. L’Avellino si aggiudica di misura il derby con il Sorrento e sale al quarto posto in classifica. Continua a sorprendere anche il Potenza che rifila 5 reti al Latina e resta nelle zone alte della classifica, manita anche per il Catania su quel che ne resta del Taranto. Ko la Turris sconfitta 2-0 a Picerno. Colpo della Casertana a Crotone con i falchetti che passano 2-3 allo Scida. Nelle zone basse della classifica netto 0-3 del Foggia a Messina, pesante ko della Cavese sconfitto in casa dalla Juve Next Gen.

Risultati e classifica

Trapani-Benevento 1-2

Crotone-Casertana 2-3

Avellino-Sorrento 1-0

Giugliano-Monopoli 1-2

Cavese-Juve Next Gen 0-1

Messina-Foggia 0-3

Potenza-Latina 5-1

Taranto-Catania 1-5

Picerno-Turris 2-0

Benevento 37

Monopoli 32

Audace Cerignola 31

Avellino 29

Potenza 29

Catania 28

Picerno 28

Crotone 26

Giugliano 24

Trapani 24

Altamura 23

Cavese 21

Foggia 21

Casertana 20

Latina 17

Messina 16

Juventus U23

Turris 11

Taranto 3