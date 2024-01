Bellezza e benessere s’incontrano in un unico luogo.

Beauty Clinic di Adriana Attrice a Sant’Antimo, che in breve tempo è già diventato un punto di riferimento importante per la bellezza, s’ingrandisce e aggiunge nuovi spazi per dare sempre più servizi ai clienti. Domenica è stata inaugurata la nuova area. Tantissime le persone presenti per il taglio del nastro.

Non solo, quindi, trattamenti, ma anche fitness e allenamento.

La bellezza e il benessere passano anche per la corretta alimentazione,

Un team di esperti e professionisti a disposizione di chi desidera prendersi curo a 360 gradi del proprio corpo e del proprio benessere.