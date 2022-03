Auto piomba sulla folla, almeno sei morti. Una vera e propria strage quella provocata, da due uomini di nazionalità italiana, nella mattinata di ieri a La Loviere, in Belgio. Erano a bordo di una Bmw serie 5 nera, Paolo Falzone e Nino Falzone, i due cugini di Agrigento residenti in Belgio.

Auto piomba sulla folla, 6 morti

Al momento dell’incidente erano presenti 150-200 persone. “Non ci sono bambini o minori” tra le vittime. E’ quanto hanno chiarito dal comitato di crisi nel corso della conferenza stampa al municipio di La Louviere.

Fermati due italiani

Secondo quanto ha riferito il sindaco della cittadina, Jacques Gobert, “un’auto in corsa si è lanciata nella folla che si era radunata per vedere il ‘ramassage des Gilles’ “, il raduno di alcune maschere tradizionali del carnevale. “L’autista ha poi proseguito per la sua strada, ma l’abbiamo intercettato”, ha aggiunto il sindaco. Successivamente è stata fermata anche un’altra persona.

La città di La Louvière aveva ufficialmente lanciato il periodo del Carnevale all’inizio di marzo dopo l’alleggerimento delle regole legate alla pandemia, con il passaggio in codice giallo. Il carnevale di Strépy-Bracquegnies doveva iniziare il 20 marzo con la tradizionale raccolta dei Gilles, in cui i partecipanti passano di casa in casa, e continuare il 21 e 22 marzo.