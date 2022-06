È ufficiale: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme. Il settimanale Chi ha pubblicato una serie di scatti che non lasciano spazi a dubbi: in particolare c’è una foto che li ritrae mentre si scambiano un bacio davanti al figlio Santiagio.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme: spunta la foto del bacio

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati paparazzati da Chi durante una gita in montagna. Un pomeriggio in famiglia, a Bergamo, tra passeggiate nel bosco e tanto amore. Stando al settimanale, avrebbero i due avrebbero ripreso a stare insieme, condividendo di nuovo progetti per il futuro, da ormai sei mesi.

La coppia, inoltre, avrebbe deciso di ricominciare a portare le fedi nuziali al dito. Stando a Chi, la showgirl argentina indosserebbe l’anello da inizio marzo, ma sarebbe stata attenta a non far trasparire questo dettaglio in pubblico. De Martino invece l’avrebbe portato al dito anche in occasione del concerto organizzato per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. I due, dopo essere stati distanti a lungo, sono ora tornati insieme e sembra che il loro sentimento sia più forte che mai.