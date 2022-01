Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino c’è un nuovo ritorno di fiamma? Il settimanale “Oggi” li ha beccati insieme all’aeroporto di Milano-Malpensa, svelando anche i retroscena di quell’incontro.

Belen e Stefano beccati insieme all’aeroporto. Il retroscena bomba: “Un bacio e poi a casa di lei”

Stando a quanto racconta il settimanale, il conduttore napoletano si è precipitato a Malpensa per andare a prendere la sua ex moglie di ritorno da una vacanza in Uruguay con l’amica del cuore, Patrizia Graffini. Lui l’aspetta impaziente fuori al Gate: dopo quindici minuti di attesa, arriva Belen.

A quel punto il conduttore napoletano sarebbe andato incontro alla mamma di Santiago e lei lo avrebbe salutato stampandogli un bacio tra la guancia e il collo. Il conduttore di “Bar Stella” avrebbe preso le valigie e insieme si sarebbero diretti verso l’auto.

Arrivati al Suv scuro, entrambi si mettono in macchina e raggiungono l’abitazione della showgirl argentina. Secondo il settimanale Oggi, De Martino sarebbe poi salito nell’appartamento milanese della ex coniuge. Come la serata sia proseguita nessuno lo sa, ma una cosa è certa: entrambi sono in questo momento single. Stefano non ha ufficializzato alcuna relazione dopo la fine di quella con Belen. La showgirl argentina, invece, ha detto addio di recente al compagno Antonino, da cui ha avuto la seconda figlia Luna.