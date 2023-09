Era convinto che la moglie lo tradisse con un altro. E’ quanto ha dichiarato agli inquirenti Marco Aiello, l’idraulico 38enne che ieri ha ucciso a coltellate la moglie Maria Rosa Troisi al culmine di una violenta lite coniugale scoppiata tra le mura della loro abitazione in via Flavio Gioia, località Lido Lago, a Battipaglia (Salerno).

Battipaglia, uccide la moglie con un taglio alla giugulare: “Mi tradiva e minacciava”

E’ un mercoledì pomeriggio di settembre. Marco accompagna i figli di 9 e 6 anni a casa dei nonni, poi fa rientro. In casa ci sono soltanto lui e la moglie, Maria Rosa, casalinga di 37 anni. Tra due ci sono tensioni. Lui è convinto che lei la tradisca con un conoscente. Sarebbe questo il motivo di una furibonda lite che scoppia tra i due.

Volano parole grosse, la coppia è in cucina. Dopo le parole, l’uomo attraversa il punto di non ritorno. L’idraulico afferra un coltello e si scaglia con l’arma contro la moglie. Sferra alcuni fendenti, tra cui uno fatale alla gola. La donna si accascia sul pavimento in una pozza di sangue. Marco Aiello è stordito, fuori di sé. Chiama i soccorsi e i carabinieri ma quando arrivano i sanitari del 118 per la 37enne ormai è troppo tardi.

La confessione

Sottoposto a fermo, Aiello viene condotto nel carcere di Fuorni. Nel corso di un interrogatorio fiume – come anticipa Stiletv.it – fornisce la sua versione dei fatti: “Mi tradiva da tempo con una persona che conosco bene, poi lei ha iniziato a minacciarmi ed ha preso il coltello…”.

Dunque il sospetto di un adulterio, di una relazione extraconiugale alla base del raptus di violenza che ha armato Marco Aiello. I vicini di casa, sotto choc come l’intera comunità battipagliese, lo descrivono come un uomo tranquillo, un gran lavoratore, raccontando di una famiglia all’apparenza felice. Niente che lasciasse presagire una violenza così atroce, avvenuta mentre i figli della coppia giocavano dai nonni.

Foto: Stiletv.it