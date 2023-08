Si terranno oggi i funerali di Francesco Giordano, il papà eroe che ha perso la vita per salvare i figli dalle acque di Battipaglia. Le esequie sono previste alle 16 presso la Collegiata di San Giovanni Battista di Angri.

Angri, papà eroe salva i figli a mare: oggi i funerali di Francesco Giordano

L’uomo si era recato con la famiglia per trascorrere qualche ora di relax sulla spiaggia, in località Lido Lago. Il 49enne è stato però richiamato dalle urla dei figli – una ragazza e un ragazzo di 19 e 12 anni – risucchiati a largo dalla corrente. Si è tuffato per soccorrerli ma ad avere al peggio è stato lui.

Intervenuti i bagnini, Francesco è stato trascinato a riva, ma era già privo di vita. L’esame esterno sul corpo effettuato dal medico del 118 avrebbe fatto emergere che sia spirato per annegamento probabilmente in seguito a un malore per l’enorme sforzo profuso per raggiungere i due ragazzini.

Il cordoglio del sindaco

Anche il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, ha commentato la vicenda e ha riconosciuto il sacrificio di Francesco Giordano, morto per un atto d’amore nei confronti dei figli che rischiavano di annegare. “In questo momento di immenso dolore desidero esprimere a nome di tutta la città di Angri le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco, in particolar modo alla moglie e ai figli per la tragedia che stanno vivendo. Spero dal profondo del cuore che possiate trovare presto conforto l’uno nell’altro, nelle vostre memorie preziose, e nell’amore che Francesco ha sicuramente lasciato dietro di sé. Angri vi è vicina”.