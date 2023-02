Il gruppo Brt-Bartolini cerca personale da inserire nelle 200 filiali presenti sul territorio. Al momento sono disponibili 100 nuove assunzioni di diplomati e laureati.

Bartolini assume: il gruppo cerca 100 diplomati e laureati

L’azienda ricerca impiegati operativi, i quali dovranno occuparsi di tutte le attività di fronting, bollettazione e customer service, supervisionare la gestione delle merci in magazzino e gestire le giacenze, i resi e le mancate consegne; impiegati prese e consegne, che dovranno gestire tutti i giorni le attività di distribuzione e ritiro delle merci presso la clientela e partecipare all’organizzazione dei “giri” quotidiani degli autotrasportatori.

Il gruppo è poi alla ricerca di impiegati ufficio fatturazione, che dovranno supportare il responsabile nelle proprie attività periodiche, supportare le filiali operative ed occuparsi della fatturazione dei clienti e della rendicontazione dei progetti; addetti commerciali, che dovranno effettuare attività di sviluppo e mantenimento, gestire in autonomia tutto il processo di vendita, dal primo contatto con il cliente all’individuazione dei suoi bisogni, alla definizione del contratto e delle tariffe oltre a rispondere degli obiettivi di margine e fatturato.

Le figure ricercate

Impiegati Operativi: i candidati dovranno occuparsi di tutte le attività di fronting, bollettazione, customer service; Supervisionare la gestione delle merci in magazzino; Gestire le giacenze, i resi e le mancate consegne etc.

Requisiti: Diploma; preferibile precedente esperienza in ruoli analoghi; Buona conoscenza dei principali strumenti informatici; Capacità analitiche, organizzative e di problem solving.

Impiegati Prese e Consegne: i candidati dovranno Gestire quotidianamente le attività di distribuzione e ritiro delle merci presso la clientela; Partecipare all’organizzazione dei “giri” quotidiani degli autotrasportatori etc.

Requisiti: Diploma; Buona conoscenza dei principali strumenti informatici; preferibile precedente esperienza in ruoli analoghi; Dinamicità; Capacità analitiche e organizzative; Problem solving.





Impiegati Ufficio Fatturazione: i candidati dovranno Supportare il responsabile nelle proprie attività periodiche; Supportare le filiali operative; Occuparsi della fatturazione dei clienti e della rendicontazione dei progetti etc.

Requisiti: Diploma di Ragioneria; Buona conoscenza della lingua inglese; Ottima conoscenza del pacchetto Office in particolare Microsoft Excel; Conoscenza degli elementi di contabilità generale; preferibile precedente esperienza in ruoli analoghi; Ottime capacità comunicative; Problem solving; Predisposizione al lavoro in team.

Addetti Commerciali: i candidati dovranno effettuare attività di sviluppo e mantenimento; Gestire in autonomia tutto il processo di vendita, dal primo contatto con il cliente all’individuazione dei suoi bisogni, alla definizione del contratto e delle tariffe; Rispondere degli obiettivi di margine e fatturato etc.

Requisiti: Laurea; Conoscenza del territorio; preferibile precedente esperienza in ruoli analoghi in aziende di trasporto o servizi; Buona conoscenza dei principali strumenti informatici; Capacità di problem solving, di analisi e di organizzazione.

