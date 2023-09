Dopo il suo trasferimento a Londra, Barbara D’Urso torna in Italia. La conduttrice napoletana sarà impegnata nella ripresa del suo progetto teatrale: “Taxi a due piazze”.

Barbara D’Urso torna in Italia: nuovo progetto per l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque

La messa in scena è prevista, come testimoniano anche le stories Instagram condivise dalla stessa D’Urso, il 3 e il 5 novembre al Teatro Alfieri di Torino, ma non sono escluse repliche.

“Taxi a due piazze” è una commedia di Ray Cooney del 1984. Da allora, ci sono state tante versioni ma non ha mai avuto una al femminile, prima di questo allestimento con Barbara D’Urso protagonista.

La nuova versione è stata realizzata da Chiara Noschese e con Barbara D’Urso nei panni della tassista protagonista che si districa tra un marito in Piazza Risorgimento e un altro in Piazza Irnerio. Ad aiutare la protagonista in scena, c’è l’amica che è a conoscenza della sua doppia vita, interpretata da Rosalia Porcaro.

Quando tornerà in tv Barbara D’Urso

Molti però si chiedono quando tornerà in televisione Barbara D’Urso. Si attende la sua partecipazione nella prossima stagione di “Belve” mentre Mara Venier ha confermato di avere invitato Barbara D’Urso a parlare nel suo salotto, ma ha dichiarato: “Aspetto che scada il suo contratto a Mediaset”.

Per questo motivo, Barbara D’Urso non ha potuto accettare l’invito di Antonio Ricci ad aprire la prima puntata di Striscia la notizia in una veste pressoché inedita: “L’avrei voluta a Striscia dentro al Gabibbo”, ha dichiarato lo storico autore della trasmissione satirica. “Mi ha risposto che non può per questioni legali, ma ha detto che vuoterà il sacco da gennaio”, ha concluso Ricci.