Dopo Mediaset, è tempo di voltare pagina per Barbara D’Urso e scrivere un nuovo capitolo della sua vita. E così, la conduttrice napoletana ha deciso di cambiare aria per un po’ e di trasferirsi all’esterno.

La nuova vita di Barbara D’Urso dopo Mediaset: “Vi dico dove sto andando”

Ad annunciarlo è lei stessa con un post sui social: “Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo. È l’inizio di una nuova avventura”. Un fuga? Non proprio. D’Urso si è trasferita nella capitale inglese per studiare la lingua e staccare un po’ la spina dopo l’affaire con Pier Silvio Berlusconi.

Dovrebbe restare un mese per poi tornare in Italia e dedicarsi a nuovi progetti ancora “top secret”. A oggi non è certo quando e dove rivedremo la conduttrice sul piccolo schermo. Qualche ora fa la presentatrice si è mostrata in aeroporto, intenta a partire per una meta sconosciuta, e in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. Questa mattina così il mistero è stato finalmente svelato.

Pomeriggio Cinque senza di lei