Il 2023 si infiamma subito con una nuova bomba gossip. Il settimanale Diva e Donna, infatti, ha pubblicato alcuni scatti di Barbara D’Urso insieme a Flavio Briatore durante una cena in un albergo di lusso a Milano.

Barbara D’Urso, notte in hotel di lusso insieme a Briatore: la notizia è virale sul web

La notizia della possibile relazione trai due ha infiammato il web in poche ore. Va precisato però che la celebre conduttrice Mediaset e l’imprenditore del Billionaire sarebbero entrati separati nel luogo dell’incontro segreto nel tentativo di non attirare l’attenzione dei fotografi. “Sorpresi mentre cercano di nascondersi” si legge sulla copertina del magazine che non chiarisce però i dettagli sul loro rapporto. La presentatrice di Pomeriggio Cinque conosce da tempo l’ex team manager della Formula 1 così come l’ex moglie dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci. Cosa c’è dietro questo incontro. Affari o un nuovo amore?

Nessuno ha confermato o smentito i pettegolezzi. Al momento nè Flavio Briatore né la D’Urso hanno commentato le foto: Briatore si trova in Kenya insieme al figlio di 12 anni Nathan Falco, fino a pochi giorni fa con loro si trovava anche Elisabetta Gregoraci, ma subito dopo il Capodanno è volata a Dubai per trascorrere alcuni giorni insieme al suo fidanzato, l’imprenditore Giulio Fratini.