Da giorni non si parla d’altro: la “cacciata” di Barbara D’Urso da tutti i programmi legati a Mediaset, a partire da Pomeriggio 5. Ma ora un’indiscrezione, riportata da Il Tempo, sembra dare ai suoi fan una speranza di poterla rivedere presto sul piccolo schermo.

Barbara D’Urso “corteggiata” dalla Rai: “La vogliono a Domenica In”

Quale? La Rai infatti vorrebbe coinvolgerla nella puntata di apertura della nuova stagione di “Domenica In”, il talk show condotto da Mara Venier, grande amica della conduttrice napoletana.

Mentre la Rai corteggia la presentatrice, resta da capire se Mediaset permetterà alla D’Urso di partecipare a un programma della concorrenza con il contratto ancora valido. L’ospitata è prevista infatti per il mese di settembre del 2023. Ricordiamo che la conduttrice è già apparsa da zia Mara tramite un video messaggio mostrato nell’ultima edizione, ma questa volta la situazione sembra essere più complicata. Ad ogni modo, almeno per adesso, è ancora tutto da vedere, perché il rumor potrebbe non avere un seguito.

La smentita di La7

Dopo le parole dell’amministratore delegato Rai Roberto Sergio, anche Urbano Cairo smentisce di aver avuto contatti con Barbara D’Urso per il passaggio da Canale 5 a La7: “È un’eccellente professionista ma no, non abbiamo avuto rapporti”.