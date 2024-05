Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 54 anni, Domenico Pierbenanzi, residente a Frattamaggiore, è deceduto dopo un incidente avvenuto in uno stabilimento nella zona Asi di Carinaro.

Carinaro, precipita dal tetto di uno stabilimento: muore operaio di Frattamaggiore

L’uomo, da quanto si apprende, si trovava sul tetto per alcuni interventi di manutenzione quando ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Un volo di 15 metri che non gli ha lasciato scampo. Immediatamente è stato lanciato l’allarme ai soccorsi. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti del commissariato di Aversa, gli ispettori del lavoro e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 54enne. La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla morte bianca. Con ogni probabilità la salma verrà sequestrata per l’autopsia.

Il terzo in sette giorni

Domenico Pierbenanzi è il terzo operaio morto in una settimana in Campania. Pochi giorni fa avevano perso la vita Vincenzo Coppola, 60 anni, anche lui di Frattamaggiore, ma deceduto a Casalnuovo, e Raffaele Manzo, 57 anni, precipitato a Lettere, nella penisola stabiese. Una lunga scia di sangue che non accenna ad arrestarsi.