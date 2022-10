Avrebbero collaudato una nuova tecnica per rallentare il traffico stradale e intercettare il malcapitato di turno da rapinare. Teatro dei raid criminali l’Asse Mediano e la Nola-Villa Literno. Ad agire almeno due persone a bordo di una Fiat 500 di colore grigio.

Malviventi in azione sulla Nola-Villa Literno con la tecnica della “strana manovra”

A fornire testimonianze e dettagli sui malviventi una vittima che ha avuto la prontezza di scappare senza fermarsi: “State attenti sulla Nola-Villa Literno ad una Fiat 500 di colore grigio scuro – si legge -, compie manovre strane come se fosse in difficoltà e rallenta il flusso del traffico“. I balordi poi inscenerebbero la classica truffa: “A quel punto sentite la botta con una pietra sulla vostra auto e scatta la richiesta di essere risarciti per un danno non provocato da voi”.

Secondo la descrizione apparsa sui social, i protagonisti del nuovo raggiro sono due giovani con barba e carnagione olivastra. “Io li ho affrontati e li ho mandati a quel paese, ma qualche donna o persona anziana potrebbe essere facile preda di questi delinquenti. L’altro ieri è capitato a me in serata ed ho saputo successivamente che poco prima era successo anche ad altri amici”, conclude il giovane, residente nell’aversano.

Altra truffa

Negli ultimi tempi si moltiplicano le segnalazioni di truffe o tentativi di truffa ai danni degli automobilisti sull’Asse Mediano. Pochi giorni fa una lettrice ci ha raccontato del finto incidente inscenato lungo il tratto Giugliano-Marcianise da parte di un guidatore di una Lancia Y che avrebbe provato ad estorcere danaro. Sempre ad ottobre è stata segnalata una Opel grigia tra le uscite di Trentola e Aversa Sud che costringerebbe gli automobilisti ad accostare nella piazzola di sosta.